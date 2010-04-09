Минтрансcвязи проведет неделю охраны труда

Министерство транспорта и связи Украины с 22 по 28 апреля текущего года проведет неделю охраны труда на предприятиях, учреждениях и организациях отрасли, приуроченный Всемирному дню охраны труда, который отмечается ежегодно 28 апреля.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

«Каждый человек, который работает на транспорте, подпадает под риски производственного травматизма, потому нашей задачей сегодня является работа по недопущению несчастных случаев», - отметил министр транспорта и связи Украины Константин ЕФИМЕНКО.

В настоящее время уже созданы организационные комитеты по подготовке и проведению мероприятий по случаю Дня охраны труды, в состав которых вошли представители предприятий и учреждений отрасли транспорта и связи, а также профсоюзов и работодателей.

На протяжении апреля будут проведены комплексные обследования и целевые проверки состояния промышленной безопасности и охраны труда на предприятиях. По их результатам специалисты разработают и внедрят ряд дополнительных мероприятий, направленных на уменьшение производственных рисков.

С целью популяризации обозначенной темы будут проведены тематические выставки-презентации по охране труда и промышленной безопасности, ярмарки-продажи и выставки спецодежды, спецобуви, других средств индивидуальной защиты, наглядных пособий и тому подобное.

На предприятиях отрасли будут проходить осмотры-конкурсы по охране труда среди предприятий, конкурсы на лучше рабочее место, производственный участок (бригаду), лучшего работника. По итогам соревнований будут определены победители, которые получат вознаграждения.

В рамках проведения недели охраны труда сотрудники также отметят память погибших на производстве, помогут обустроить могилы, посетят семьи погибших и инвалидов труда.