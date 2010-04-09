Кабмин увеличил стоимость строительства ВПП в аэропорту «Донецк»

Кабинет министров Украины утвердил общую сметную стоимость строительства взлетно-посадочной полосы (ВПП) аэропорта «Донецк» на уровне 1 млрд. 823 млн. 907,936 тыс. грн., что почти в 1,9 раза больше, чем было утверждено в 2008 г. Кабмином (972 млн. 747,7 тыс. грн.).

Текст откорректированного комплексного проекта строительства и титула строения ВПП КП «Международный аэропорт «Донецк», утвержденного распоряжением от 7 апреля т.г. №821-р, размещен на сайте правительства.

В том числе, стоимость строительно-монтажных работ утверждена на уровне 1 млрд. 337 млн. 591,578 тыс. грн., оборудования – 114 млн. 671,123 тыс. грн., другие расходы – 371 млн. 645,235 тыс. грн.

Согласно документу, из общей суммы на 1 января 2010 г. было выполнено работ на 895 млн. 223,66 тыс. гривень (строительно-монтажных работ на 612 млн. 900,121 тыс. грн.).

Как отмечается в документе, подрядчик на выполнение работ стоимостью 847 млн. 030,657 тыс. грн. будет определен по результатам тендера (строительно-монтажные работы).

При этом откорректированным титулом строения площадь ВПП увеличена с 240 тыс. кв. м до 260,8 тыс. кв. м, площадь магистральной рулежной дорожки – с 92 тыс. кв. м до 110,1 тыс. кв. м. Протяжность взлетно-посадочной полосы – 4 тыс. м, площадь застройки – 76,5 га.

При этом завершение сроков строительства документом перенесено с 2009 на 2011 г. Напомним, строительство началось в 2007 г.

Также распоряжением КМУ от 7 апреля т.г. признаны утратившими действие распоряжения Кабинета министров Украины от 23 июля 2008 г. №998 “Об утверждении откорректированного комплексного проекта строительства и титула строения взлетно-посадочной полосы коммунального предприятия “Международный аэропорт Донецк” и от 17 сентября 2008 г. №1243 “О внесении изменения к титулу строения (объекта), строительство которого началось в 2007 году”.

Для ведения строительства будут использоваться средства Государственного бюджета при условии софинансирования объекта за счет средств областного бюджета.

Напомним, генподрядчик строительства – ООО «Путевое строительство «Альтком» (г. Донецк), поставщик оборудования – компания “N.V. ADB S.A.” (Королевство Бельгия).