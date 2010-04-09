Приднепровскую железную дорогу возглавит Момот?

15:31, 09 апреля 2010
Транспорт/Связь
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Кабинет министров Украины освободил Петра ЛОЗУ от должности начальника Приднепровской железной дороги.

Соответствующее распоряжение (от 7 апреля т.г. №809-р) размещено на сайте КМУ.

По неофициальным данным, имеющимся в распоряжении УНИАН, ПЖД возглавит Александр МОМОТ – директор УГЦТС «Лиски».

Справка УНИАН. П.ЛОЗА был назначен начальником ПЖД распоряжением КМУ от 23 января 2008 г. №127-р.

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