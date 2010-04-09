Приднепровскую железную дорогу возглавит Момот?

Кабинет министров Украины освободил Петра ЛОЗУ от должности начальника Приднепровской железной дороги. Соответствующее распоряжение (от 7 апреля т.г. №809-р) размещено на сайте КМУ. По неофициальным данным, имеющимся в распоряжении УНИАН, ПЖД возглавит Александр МОМОТ – директор УГЦТС «Лиски». Справка УНИАН. П.ЛОЗА был назначен начальником ПЖД распоряжением КМУ от 23 января 2008 г. №127-р.

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