«Богдан» увеличил экспорт автобусов в 2 раза

Корпорация «Богдан», один из крупнейших субъектов автомобильного рынка Украины, в январе-марте текущего года экспортировала 137 автобусов, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Корпорации «Богдан».

В сообщении отмечается, что в общей структуре продаж автобусов за январь-март доля экспорта превышает 90%.

Компания отмечает, что автобусы экспортировались на традиционные рынки сбыта. На первом месте Россия – 59 ед., на втором – Беларусь – 44 ед., замыкает тройку Армения, на рынок которой было экспортировано 28 автобусов.

Напомним, в первом квартале текущего года корпорация «Богдан» начала экспорт туристического автобуса малого класса Богдан А401.

На сегодняшний день корпорация имеет самый широкий модельный ряд автобусов среди отечественных автобусопроизводителей. Продукция корпорации представлена во всех классах: от особо малого до особо большого. «Богдан» имеет производственные мощности позволяющие производить до 9 000 автобусов и троллейбусов в год.

В текущем году корпорация «Богдан» прогнозирует дальнейшее падение внутреннего рынка автобусов. Согласно прогнозу он составит 1,3 тыс. штук, что на 34% меньше показателя 2009 года. Впрочем, корпорация «Богдан» планирует увеличить производство автобусов в 2,2 раза за счет увеличения доли экспортированной продукции.

В 2008 году корпорация «Богдан» завершила ряд инвестиционных проектов в машиностроительной отрасли Украины. В частности, было введено в эксплуатацию современное автобусное и троллейбусное производство в Луцке. Инвестиции в этот проект уже превысили 100 млн. долларов. На очереди введение в эксплуатацию второй очереди производства в Луцке.

Справка УНИАН. Корпорация "Богдан" создана в феврале 2005 года с целью реализации масштабных инвестпроектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов.

На сегодняшний день корпорация «Богдан» имеет производственные мощности которые позволяют ей изготовлять до 9000 автобусов и троллейбусов в год во всех классах: от особо малого, до сверхбольшого.