«УкрАВТО» направит всю прибыль на развитие компании

Акционеры ПАО «Украинская автомобильная корпорация» (Корпорация «УкрАВТО») решили направить всю полученную в 2009 году прибыль в размере 5,254 млн. грн. на развитие уставной деятельности общества.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Корпорации «УкрАВТО».

В сообщении отмечается, что такое решение акционеры компании приняли на общем собрании 6 апреля, которое состоялось в г. Запорожье.

Кроме того, акционеры утвердили годовые результаты финансово-хозяйственной деятельности общества за 2009 год, отчет и выводы Ревизионной комиссии.

Также акционеры приняли решение о планах и основных направлениях деятельности предприятия на 2010 год.

Как сообщал УНИАН, лидер автомобильного рынка Украины, крупнейший производитель и дистрибьютор автомобилей – корпорация «УкрАВТО» завершила 2009 год с чистой прибылью 5,254 млн. грн., тогда как в 2008 году чистый убыток предприятия составил 116,819 млн. грн.

Справка УНИАН. Корпорация «УкрАВТО» – транснациональная корпорация, лидер автомобильного рынка Украины; крупнейший производитель и дистрибьютор автомобилей, поставщик высококачественных услуг автосервиса; единственная компания в Украине с полным циклом производства легковых автомобилей; экспортер автомобилей в страны СНГ и ближнего зарубежья.

Корпорация объединяет масштабное автомобилестроительное производство в Украине и Польше, крупнейшую торгово-сбытовую сеть в Украине, Польше, России, Казахстане.