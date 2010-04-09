Минтранс назначил и.о. гендиректора "Укрпочты"

Исполняющим обязанности генерального директора «Укрпочты» назначен Евгений ЗАЕЦ в соответствии с приказом Министерства транспорта и связи Украины от 6 апреля.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Минтранссвязи, заместитель министра транспорта и связи Украины – глава Государственной администрации связи Украины Сергей КРАСНОКУТСКИЙ сегодня представил коллективу «Укрпочты» новоназначенного руководителя.

Представление состоялось во время совещания с заместителями генерального директора и начальниками отделов и служб генеральной дирекции «Укрпочты».

Во время совещания коллектива «Укрпочты» были представлены также три новых заместителя генерального директора.

Должность заместителя генерального директора, который будет заниматься вопросами информационных технологий, заняла Наталия КУЦЕНКО. Согласно сообщению, она имеет финансовое и юридическое образование, значительный опыт работы в государственных органах – Государственной налоговой инспекции и в Государственном комитете Украины по государственному материальному резерву.

Заместителем генерального директора, который будет заниматься вопросами развития, стал Александр ЧЕРЕДНИЧЕНКО - юрист по образованию, занимал руководящие должности в Госкомрезерве.

Заместителем генерального директора, который будет заниматься вопросами логистики, назначен Геннадий ГВОЗДЕВ, до этого он работал директором департамента в Госкомрезерве.

Справка УНИАН. Е.ЗАЕЦ родился в 1961 году, инженер-строитель по образованию, имеет степень магистра государственного управления, кандидат технических наук. До недавнего времени возглавлял Государственное научно-производственное предприятие «Государственный информационный геологический фонд Украины», перед тем занимал руководящие должности в органах исполнительной власти и местного самоуправления в г. Днепропетровске и Днепропетровской области.