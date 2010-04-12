Высокоскоростной поезд "Сапсан" (РФ) повредили 9-й раз

Специальная комиссия РЖД расследует причины произошедшего 11 апреля инцидента со скоростным поездом "Сапсан", в результате которого поезд получил повреждения и отключилось электроснабжение на участке Октябрьской железной дороги в районе станции Леонтьево, сообщает РИА Новости со ссылкой на РЖД.

В воскресенье, 11 апреля, в 21.32 по станции Леонтьево ОЖД из-за нахождения на контактном проводе постороннего предмета произошел обрыв контактного провода второго пути. В результате столкновения с посторонним предметом у поезда N166 "Сапсан" сообщением Москва - Санкт-Петербург произошел излом токоприемника, было повреждено лобовое стекло и отключилось энергоснабжение на участке.

В результате инцидента несколько поездов двигались с небольшой задержкой, однако железнодорожники оперативно устранили все неполадки и в настоящее время пассажирские поезда на участке между Москвой и Санкт-Петербургом курсируют согласно расписанию.

Как заявлял ранее источник в правоохранительных органах Северо-Западного федерального округа РФ, организаторы движения скоростного поезда "Сапсан" не в полной мере учли интересы людей, живущих вдоль дороги, что провоцирует акты вандализма в отношении проезжающих поездов.

"С момента запуска высокоскоростного поезда "Сапсан" (17 декабря 2009 года - ред.) правоохранительными органами уже зафиксировано девять нападений на этот экспресс. В частности, неизвестные закидывали поезд камнями и другими предметами", - говорил собеседник РИА Новости, отмечая, что особое недовольство у граждан вызывает отмена некоторых электричек между населенными пунктами, где люди проживают и работают. СМИ не раз сообщали о закидывании "Сапсана"камнями. 25 января 2010 года неизвестные хулиганы закидали этот скоростной поезд в Тверской области.

Ранее, 12 января, на перегоне Вышний Волочек - Леонтьево мужчина закидал поезд ледышками и разбил стекло в шестом вагоне. Позднее милиционеры задержали подозреваемого, который, по его словам, решил "отомстить"поезду за то, что был откинут от путей воздушной волной. В свою очередь, представители РЖД считают, что в ходе работ по организации движения были соблюдены все требования нормативных документов.