«АэроСвит» возобновит регулярные полеты в Молдову

20 апреля, после длительного перерыва, будет восстановлено воздушное сообщение между Украиной и Республикой Молдова. Компания «АэроСвит - Украинские авиалинии» получила от авиационно-транспортных властей Молдовы разрешение на выполнение полетов по маршруту Киев-Кишинев-Киев. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба авиакомпании.

Первый рейс украинского перевозчика между Киевом и Кишиневом состоится 20 апреля 2010 года. Расписанием «АэроСвита» предусмотрено выполнение 4-х полетов в неделю – в понедельник, вторник, пятницу и воскресенье.

При этом «АэроСвит» обеспечит возможность доставки в Молдову пассажиров не только из Киева, но и из крупнейших региональных центров Украины, в частности, Днепропетровска, Донецка, Запорожья, Ивано-Франковска, Луганска, Львова, Симферополя, Харькова, Ужгорода, а также из ряда пунктов международной маршрутной сети компании.

Напомним, регулярное авиасообщение между Украиной и Молдовой было прервано в конце марта 2006 года. До этого, с июня 2004 г., воздушная линия Киев-Кишинев совместно обслуживалась назначенными перевозчиками сторон – украинской компанией «АэроСвит» и молдавской «Тандем-Аэро» (Tandem-Aero). C 28 марта 2006 г. молдавская авиакомпания, выступавшая фактическим перевозчиком на маршруте, по коммерческим причинам прекратила регулярные полеты в Киев.

Справка УНИАН. «АэроСвит – Украинские авиалинии», одна из крупнейших украинских авиакомпаний, в летний период обслуживает более 50 регулярных международных воздушных линий, включая 5 трансконтинентальных направлений в Пекин, Нью-Йорк, Торонто, Дели и Бангкок. Перевозчик также обеспечивает доставку пассажиров в крупнейшие региональные административные центры Украины.

Собственный флот компании состоит из 9 среднемагистральных самолетов Boeing 737 и 3 дальнемагистральных Boeing 767. Помимо этого, «АэроСвит» совместно с другими украинскими перевозчиками – партнерами использует на ряде маршрутов самолеты Airbus 320, Embraer 145, Embraer 195 и Ан-148.