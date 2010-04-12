На севере Италии сошел с рельсов поезд - 6 погибших

По меньшей мере шесть человек погибли в понедельник при сходе с рельсов поезда на севере Италии, их тела уже извлечены из-под обломков одного из вагонов, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Ранее сообщалось о 20 пострадавших. По данным местных СМИ, авария произошла близ североитальянского города Мерано (Merano). По предварительным данным, ЧП произошло в 09.05 по местному времени (11.05 мск) на участке железной дороги между станциями Кастелбелло (Castelbello) и Лачес (Laces). Судя по всему, поезд сошел с рельсов из-за провала грунта на одном из участков пути. Поезд, принадлежащий областной компании Sad, отправился в путь в 08.20 (10.20 мск) и по расписанию должен был прибыть в Мерано в 09.43 (11.43 мск).