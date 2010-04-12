ЮЖД проведет конкурс «Лучший проводник-2010»

В Харькове, в Центральном доме науки и техники Южной железной дороги, 14 апреля состоится конкурс «Лучший проводник-2010», сообщила журналистам пресс-служба ЮЖД.

По данным п/с, проводить подобный конкурс в апреле уже стало традицией.

В марте во всех вагонных участках и моторвагонных депо ЮЖД прошли отборочные туры, где состязались между собой более 30 конкурсантов. В итоге было отобрано восемь человек: по два победителя из ВЧ Харьков, Полтава, Сумы и по одному от РПЧ Харьков и Полтава. Дорожное жюри оценит квалификацию новых претендентов и назовет лучших среди лучших специалистов, призванных обеспечить комфортные условия поездок украинскими магистралями.

Кстати, проводники с ЮЖД уже два года подряд становятся победителями конкурса «Укрзалізниці». В 2009 году лучшим проводником железных дорог Украины была признана проводник ВЧ-1 Южной дороги Наталья Стародубцева .