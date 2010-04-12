«Фокстрот» наградил победителей «ГАИ будущего»

9 апреля в Киевском академическом театре кукол состоялась торжественная церемония награждения победителей Всеукраинского конкурса детского рисунка "ГАИ будущего". Конкурс детского творчества традиционно проводился Департаментом Госавтоинспекции МВД Украины совместно с Первым автомобильным телевизионным каналом и автомобильным журналом “Автоцентр”.

В конкурсе принимали участие дети в возрасте от 6-ти до 16-ти лет. На рассмотрение жюри поступило свыше трех тысяч работ практически из всех областей Украины. Победителями в своих вековых категориях (а их было три) стали Дарья Вискнина (8 лет) из Киева, Юлия Гуренко (10 лет) из Харькова, Илья Козачук (14 лет) из Черкасс.

В фойе театра, где проходила церемония награждения, была устроена выставка-галерея художественных произведений победителей конкурса. Дипломы и подарки победителям вручал первый заместителя начальника Департамента Госавтоинспекции МВД Украины Анатолий Павловский и главный редактор журнала «Автоцентр Сергей Матусяк. Организаторы конкурса поблагодарили детей – за творчество, а партнеров – за поддержку социально полезного дела.

Каждый из партнеров подготовил свой приз для участников награждения победителей конкурса. Но был и общий приз от всех спонсоров - журнала "Встречная Полоса", Всеукраинского благотворительного фонда "Журналистская инициатива", Всеукраинской ассоциации безопасности дорожного движения, Международной полицейской корпорации общественной безопасности и безопасности дорожного движения, Группы компаний «ФОКСТРОТ». За прекрасную коллективную работу об опасной ситуации на дороге при участии детей партнеры ГАИ подарили ноутбук (в полной комплектации и с установленными программами) воспитанникам кружка художественного творчества Песчанской специальной школы-интерната для детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы Винницкой области.

«Желаю всем нам, чтобы у сотрудников ГАИ будущего была только одна забота - благодарить подарками творческих детей с активной жизненной позицией и небезразличными сердцами, - сказала, вручая подарки, пресс-секретарь управляющей компании Группы компаний «ФОКСТРОТ» Алевтина Белецкая.

Уже не первый год Группа компаний «ФОКСТРОТ» сотрудничает с Департаментом ГАИ МВД Украины в деле профилактики нарушений прав дорожного движения среди детей.

Специльними призами от ГК «ФОКСТРОТ» были награждены 15-летняя Татьяна Мельничук (15 лет) из школы-интерната г. Шостка Сумской области, Алина Матяш, (15 лет) из центра детского и юношеского творчества г. Хмельник, Винницкая область, Анастасия Куксанова (16 лет) из городского центра научно-технического творчества ученической молодежи г. Черновцы и Анна Ковалевич (12 лет) из Донецкой специализированной образовательной физико-математической школы.