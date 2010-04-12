Полтавский автоагрегатный увеличил поставки в Беларусь

В первом квартале т.г. ОАО «Полтавский автоагрегатный завод», входящий в состав Холдинговой компании «АвтоКрАЗ», увеличил в 11 раз поставки продукции в Республику Беларусь – до 1,5 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба предприятия.

По их данным, завод вышел на уровень работы на белорусском рынке тормозной аппаратуры, соответствующий докризисному периоду.

«Эффективное сотрудничество и взаимодействие с такими предприятиями, как Минский тракторный завод, Минский автомобильный завод, Белорусский автомобильный

завод, Минский завод колесных тягачей, позволило на сегодняшний день расширить номенклатуру и восстановить объемы поставок в этом регионе", -сказано в сообщении пресс-службы.

Напомним, Полтавский автоагрегатный завод, входящий в Холдинговую компанию "АвтоКрАЗ", в I квартале 2010 г. увеличил объем реализации продукции в 1,4 раза - до 18,4 млн. грн., что на 5,6 млн. грн. больше, чем объем реализации за I квартал 2009 г. Доля экспорта в общем объеме отгруженной за январь-март продукции составила 82,1%, в том числе тормозной аппаратуры - 92,7%.