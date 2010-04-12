«УкрАВТО» начало экспорт автомобилей в Албанию

Лидер автомобильного рынка Украины, крупнейший производитель и дистрибутор автомобилей – ПАО «Украинская автомобильная корпорация» (Корпорация «УкрАВТО») начала экспорт автомобилей в Албанию.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

В сообщении отмечается, что сегодня автомобили, которые производятся на производственных мощностях компании, продаются на 10 рынках.

«Активный поиск новых рынков реализации продукции является важным шагом, направленным на загрузку производственных мощностей автомобильных заводов в условиях прогнозируемого сужения украинского рынка», - отмечено в сообщении.

По информации компании, несмотря на коррективы, внесенные в экспортную деятельность ЗАО «Запорожский автомобилестроительный завод» (входит в Корпорацию «УкрАВТО») мировым финансово-экономическим кризисом, предприятие активно реализовывает экспортную политику Корпорации «УкрАВТО», закрепляя достигнутые позиции на экспортных рынках и развивая новые направления.

Также компания отмечает, что объем экспорта в 2009 году составил 18 378 автомобилей. В т.ч. в Россию – 17 112, Сирию – 608, Азербайджан – 516, Казахстан – 104. В географии экспорта присутствуют следующие рынки: Италия, Беларусь, Молдова, Грузия.

В планах 2010 года – расширение экспорта автомобилей производства ЗАО «ЗАЗ» в Россию, Казахстан, Азербайджан, Грузию, Армению, Беларусь, Сирию, Иорданию, Ирак, выход на рынок Албании, Ганы, а также экспорт машинокомплектов и комплектующих в Египет.

Справка УНИАН. Корпорация «УкрАВТО» – транснациональная корпорация, лидер автомобильного рынка Украины; крупнейший производитель и дистрибутор автомобилей, поставщик высококачественных услуг автосервиса; единственная компания в Украине с полным циклом производства легковых автомобилей; экспортер автомобилей в страны СНГ и ближнего зарубежья.

Корпорация объединяет масштабное автомобилестроительное производство в Украине и Польше, крупнейшую торгово-сбытовую сеть в Украине, Польше, России, Казахстане.