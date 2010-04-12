Россия готова вместе с Украиной достроить самолет Ан-70

Россия готова развивать военно-техническое сотрудничество с Украиной, в том числе достроить военно-транспортный самолет Ан-70.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Николай МАКАРОВ сказал на пресс-конференции в Москве.

«Мы думаем, что то руководство, которое сейчас находится в Украине... Те промышленные кооперации между Украиной и РФ, в независимости от политического режима, политического строя, существовали и существуют. И мы думаем, что они будут развиваться», - сказал Н.МАКАРОВ.

«В том числе и по самолету Ан-70. Мы договорились, что мы должны достроить самолет, провести все необходимые испытания, а уже потом решить, что с ним делать дальше», - добавил он.

Справка УНИАН. Ан-70 принадлежит к новому поколению средних военно-транспортных самолетов короткого взлета и посадки.

Совместная программа военно-транспортного самолета Ан-70 осуществлялась согласно подписанным соглашениям России и Украины о производственной и научно-технической кооперации предприятий оборонных отраслей промышленности в 1993 и 1999 годах. Уже с 2000 года Россия высказывала сомнения в целесообразности продолжения проекта. В мае 2006 года российская сторона официально заявила о выходе из этого проекта. Однако затем появились сообщения, что Россия намерена вернуться к его реализации.

Протокол возобновления работ между РФ и Украиной по проектированию и изготовлению самолета Ан-70 был подписан в августе 2009 года на МАКС-2009. В октябре было заключено дополнительное соглашение на проплату первого транша 150 млн. руб. для окончания летных испытаний Ан-70. С начала 2010 года, по информации Минобороны, в бюджет России заложено около 500 млн. руб.

Главными заказчиками самолета являются Министерства обороны России и Украины.