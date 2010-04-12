В Харькове пройдет международный аэрофорум
В Харькове 7-9 июня 2010 года пройдет международный форум Aeroforum.ua.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе оргкомитета форума ООО «Инвестиции в Харьков».
Согласно сообщению, одновременно с форумом на площадке нового терминала
«Международный аэропорт «Харьков» впервые в СНГ состоится мероприятие Routes CIS, главной задачей которого является развитие новых мировых авиамаршрутов.
Приглашения принять участие в мероприятии направлены лидерам
отраслевого рынка Европы, США, СНГ, Ближнего Востока, топ-менеджменту
аэропортов, авиакомпаний, компаний-поставщиков и подрядчиков
авиационной отрасли, финансово-инвестиционным институтам,
международным и региональным профессиональным ассоциациям,
национальным туристическим организациям, дипломатическим и торговым
представительствам, аккредитованным в Украине.