В Харькове пройдет международный аэрофорум

15:33, 12 апреля 2010
Транспорт/Связь
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В Харькове 7-9 июня 2010 года пройдет международный форум Aeroforum.ua.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе оргкомитета форума ООО «Инвестиции в Харьков».

Согласно сообщению, одновременно с форумом на площадке нового терминала

«Международный аэропорт «Харьков» впервые в СНГ состоится мероприятие Routes CIS, главной задачей которого является развитие новых мировых авиамаршрутов.

Приглашения принять участие в мероприятии направлены лидерам

отраслевого рынка Европы, США, СНГ, Ближнего Востока, топ-менеджменту

аэропортов, авиакомпаний, компаний-поставщиков и подрядчиков

авиационной отрасли, финансово-инвестиционным институтам,

международным и региональным профессиональным ассоциациям,

национальным туристическим организациям, дипломатическим и торговым

представительствам, аккредитованным в Украине.

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