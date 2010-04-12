В Харькове пройдет международный аэрофорум

В Харькове 7-9 июня 2010 года пройдет международный форум Aeroforum.ua. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе оргкомитета форума ООО «Инвестиции в Харьков». Согласно сообщению, одновременно с форумом на площадке нового терминала «Международный аэропорт «Харьков» впервые в СНГ состоится мероприятие Routes CIS, главной задачей которого является развитие новых мировых авиамаршрутов. Приглашения принять участие в мероприятии направлены лидерам отраслевого рынка Европы, США, СНГ, Ближнего Востока, топ-менеджменту аэропортов, авиакомпаний, компаний-поставщиков и подрядчиков авиационной отрасли, финансово-инвестиционным институтам, международным и региональным профессиональным ассоциациям, национальным туристическим организациям, дипломатическим и торговым представительствам, аккредитованным в Украине.

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