Количество ДТП на железных дорогах Украины выросло

В первом квартале текущего года количество дорожно-транспортных происшествий на переездах и колеях железных дорог Украины выросло на 13 случаев по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, а число пострадавших – уменьшилось: погибших – на 13 человек, травмированных – на 4.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Согласно сообщению, на протяжении января-марта 2010 года на переездах и колеях железных дорог Украины произошло 31 ДТП: 29 – на переездах и два – на колеях вне переездов. Во время ДТП двое людей погибло и 16 были травмированы. Больше всего ДТП (8 случаев) произошло на Юго-Западной железной дороге.

По данным ведомства, согласно статистике, ДТП происходят из-за того, что граждане игнорируют запретные сигналы светофоров, нарушают правила поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры. К примеру, на протяжении первого квартала текущего года больше всего дорожно-транспортных происшествий (23 случая) произошло на переездах без дежурного, оборудованных сигнализацией. Все – по вине водителей автотранспорта. В этих ДТП погибли два человека лица и травмировано 13.