Минтранс усиливает контроль за безопасностью полетов

В связи с катастрофой самолета Ту-154 с президентом Республики Польша на борту, которая произошла 10 апреля 2010 года, министр транспорта и связи Украины Константин ЕФИМЕНКО поручил Государственной авиационной администрации Украины послать телеграмму всем руководителям авиакомпаний, аэропортов и субъектов авиационной деятельности, генеральному директору «Украэроруха», генеральному директору Государственного авиационного предприятия «Украина» с указанием усилить меры по обеспечению безопасности полетов воздушных судов.

В частности, речь идет о необходимости принять дополнительные меры контроля в части, касающейся принятия решения о вылете и посадке воздушных судов гражданской авиации Украины.

Также будут осуществлены дополнительные внеочередные проверки технического состояния воздушных судов Конструкторского бюро Туполева и всего парка воздушных судов украинской регистрации.

Кроме того, субъектам авиационной деятельности поручено усилить контроль за радиотехническими средствами аэронавигации и метеонаблюдения на аэродромах, а также за взаимодействием органов обслуживания воздушного движения с метеослужбами.

Также дополнительные меры контроля будут применены к организации выполнения и обеспечения воздушных перевозок высших должностных лиц (литерные рейсы).

Контроль за выполнением указанных предписаний возложен на Госавиаадминистрацию Украины.