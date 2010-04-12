СК «Брокбизнес» застраховала автопарк НБУ

Страховая компания «Брокбизнес» выиграла тендер по страхованию автомобильного парка Национального банка Украины.

Об этом сказано в сообщении компании, переданном УНИАН.

Согласно сообщению, по условиям договора страхования КАСКО компания предоставила страховую защиту автомобильному парку Нацбанка и обязалась компенсировать расходы, связанные с наступлением страхового события в результате дорожно-транспортного происшествия, угона, стихийного бедствия, противоправных действий третьих лиц, попадания камней, предметов, пожара и самовозгорания.

При этом количество застрахованных автомобилей, общий размер страховой суммы, а также количество и название страховых компаний, которые также принимали участие в тендере, СК «Брокбизнес» не уточняет. Оперативно эту информацию не удалось получить и в Нацбанке.

Справка УНИАН. Страховая компания «Брокбизнес» работает на страховом рынке Украины с декабря 1993 года. В настоящее время СК «Брокбизнес» имеет разветвленную сеть, которая насчитывает 41 филиал, и развитую сеть отделений и отделов продаж.