УМС расширила емкость радиоподсистемы

Оператор мобильной связи компания УМС (ТМ МТС Украина) расширил емкость радиоподсистемы и подсистемы коммутации в Крыму в 1,5-2 раза. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе УМС.

Согласно сообщению, по предварительным оценкам компании, в этом году нагрузка на сеть в летние месяцы увеличится в 1,5 раза. В преддверии нового курортного сезона МТС провела ряд мероприятий, призванных обеспечить для крымчан и гостей полуострова высокое качество связи.

В частности, произведена замена оборудования (контроллеров базовых станций) на более современную версию, что позволяет увеличить емкость радиоподсистемы в 1,5-2 раза. Емкость подсистемы коммутации увеличена в 1,5 раза благодаря включению в работу нового коммутационного оборудования Media Gate Way. Проводятся работы по оптимизации участка сети, обслуживающего южный берег Крыма и г. Севастополь.

Так, по результатам замеров качества, регулярно проводимых МТС в Крыму, компания улучшила все основные показатели бесперебойной работы сети. В частности, количество успешно установленных соединений возросло до 97,3% (в 2008 году этот показатель составил 97,1%); процент обрывов соединений уменьшился до 0,83% (в 2008 году этот показатель составил 0,86%). Достичь таких результатов удалось благодаря расширению емкости коммутаторов, установке дополнительного и оптимизации существующего оборудования, обслуживающего черноморское побережье, а также привлечению дополнительных мощностей – в Крыму в 2009 году был задействован дополнительный коммутатор. В результате пропускная способность сети МТС в 2009 году возросла в 1,5 раза, что позволило обеспечить бесперебойную работу всех сервисов даже на фоне удвоившегося в курортный сезон объема потребления услуг мобильной связи.

Расположенное в Симферополе Крымское территориальное управление МТС-Украина обслуживает более 1,6 млн. абонентов.

Справка УНИАН. Сеть ЗАО «Украинская Мобильная Связь» (МТС-Украина) охватывает более 97% территории Украины, на которой проживает 99% населения. Компания обслуживает более 17,39 млн. абонентов. Компания владеет лицензиями на предоставление мобильной (стандарт GSM-900/1800, CDMA-450), стационарной и международной/междугородней связи, а также предоставляет услуги международного роуминга на пяти континентах. Выручка за 2008 год составила 1,662 млрд.лолл.

УМС - 100% дочерняя компания ОАО «Мобильные ТелеСистемы», крупнейшего оператора мобильной связи в России и странах СНГ. Вместе со своими дочерними предприятиями ОАО «Мобильные ТелеСистемы» обслуживает более 97,76 миллиона абонентов. Население 82 регионов России, а также Армении, Беларуси, Украины, Узбекистана и Туркменистана, где МТС и ее дочерние предприятия имеют лицензии на оказание услуг в стандарте GSM, составляет более 230 миллионов человек. С июня 2000 года акции МТС котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже под кодом MBT.