ЮЗЖД намерена приостановить перевозку работников ЧАЭС

С 16 апреля 2010 года Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) будет вынуждена приостановить движение электропоездов, которые обеспечивают перевозку работников электростанции от г. Славутич до Чернобыльской атомной электростанции.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЮЗЖД.

Согласно сообщению, данное решение будет принято в случае неуплаты до 15 апреля т.г. долга Чернобыльской атомной электростанцией за перевозку ее работников.

По данным ЮЗЖД, за ноябрь и декабрь 2009 года и первый квартал 2010 года ЧАЭС задолжала железной дороге почти 2,8 млн. грн.

Как отмечается в сообщении, перевозку работников ЧАЭС из Славутича до места их работы и обратно обеспечивает пять пар электропоездов. Юго-Западная железная дорога вынуждена прибегнуть к отмене электропоездов, поскольку из-за нехватки средств не сможет обеспечивать надлежащую безопасность движения и постоянное техническое обслуживание этих поездов, а также закупать электроэнергию, выплачивать заработную плату железнодорожникам, работающим на участке Славутич – Семиходы.