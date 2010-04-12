Количество судопроходов по каналу Дунай – Черное море выросло

В марте украинским глубоководным судовым ходом (ГСХ) Дунай – Черное море прошло 121 судно, что на 34%, или 31 судно, больше, чем в марте прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины.

Согласно сообщению, в частности, под украинским флагом прошло 26 судов, под иностранными – 95.

В целом за прошлый месяц через украинский ГСХ было перевезено 165 тыс. тонн грузов.

По данным министерства, как и в предыдущие месяцы, украинский ГСХ опережает Сулинский канал (Румыния). В марте этого года через румынский канал прошло 100 судов.

Всего с момента возобновления судоходства в украинской части дельты Дуная (апрель 2007 года) через устье Быстрое по каналу прошло 3806 судов.