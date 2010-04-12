ДЖД назначила четыре дополнительных поезда

С целью повышения сервиса обслуживания пассажиров Донецкая железная дорога (ДЖД) ведет подготовку к летним пассажирским перевозкам и уже подготовила 4 дополнительных поезда в крымском направлении.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ДЖД, эти четыре дополнительных поезда предусмотрены в новом графике движения пассажирских поездов, который вводится с 31 мая 2010 года.

Кроме дополнительных поездов №277/278 Донецк – Симферополь, №435/436 Луганск – Симферополь, №419/420 Луганск – Феодосия, №427/428 Ясынувата – Феодосия, в графике предусмотрено 24 круглогодичных поезда в крымском направлении.

По данным ДЖД, анализ спроса на наиболее популярные направления не прекращается. При необходимости будут назначаться и другие дополнительные поезда.

Согласно сообщению, в новом графике на 2010/2011 годы сохранены существующие графики движения постоянных поездов киевского, московского и крымского направлений.