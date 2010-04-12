К летнему сезону Донецкая железная дорога (ДЖД) подготовит 767 пассажирских вагонов, из них 235 – оборудованных системами кондиционирования воздуха.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДЖД.

Согласно сообщению, в целом для укомплектования полных схем пассажирских поездов Донецкой железной дороги в период пиковых летних перевозок будет задействовано 781 вагон. Все пассажирские вагоны будут укомплектованы переносными и стационарными радиостанциями, медицинскими аптечками, необходимым количеством комплектов постельного белья, мягкого съемочного инвентаря (матрасы, одеяла, матрасные манжеты), дезинфицирующими и моющими средствами и т.п. При этом с целью обеспечения пассажиров необходимым количеством постельного белья Донецкая железная дорога дополнительно приобретет 113 357 комплектов.

Кроме того, железнодорожники продолжают улучшать техническое состояние вокзалов, станций, остановочных пунктов. На крупнейших вокзалах Донецкой железной дороги (Донецк, Луганск, Ясынувата, Дебальцево, Волноваха, Илловайск, Красноармейск) откроются 16 дополнительных касс для оформления проездных документов в дальнем и пригородном сообщении. Всего будет работать 271 касса.