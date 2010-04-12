На ДЖД уменьшилось количество случаев травматизма

На протяжении января-марта 2010 года на объектах Донецкой железной дороги (ДЖД) из-за нарушения правил безопасности на железнодорожном транспорте был травмирован 21 человек, из них смертельно — 13.

Как сообщает пресс-служба ДЖД, по сравнению с соответствующим периодом 2009 года количество случаев травматизма уменьшилось: в первом квартале прошлого года было травмировано 35 человек, из них смертельно — 28.

По оценкам специалистов, уменьшение случаев травматизма связано с профилактической работой железной дороги и освещением этой проблемы в средствах массовой информации.

Согласно сообщению, чаще всего смертельные случаи происходят на перегонах с двухколейными линиями в результате попадания человека в пространство между движущимися поездами. Основным нарушением правил безопасности остается переход через железнодорожные пути в неустановленных местах.

Справка УНИАН. Правила безопасности граждан на железнодорожном транспорте Украины утверждены в 1998 году и дополнены в ноябре 2007 года. С ними можно ознакомиться на железнодорожных вокзалах и станциях, в вагонах пассажирских и пригородных поездов. При нарушении правил безопасности граждане несут ответственность согласно действующему законодательству.