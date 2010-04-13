ЮЖД назначила 4 дополнительных поезда

11:46, 13 апреля 2010
Транспорт/Связь
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На майские праздники

Южная железная дорога назначила 4 дополнительных поезда на майские праздники.

Как сообщила УНИАН пресс-служба ЮЖД, также один поезд назначили российские железнодорожники.

В частности, назначены поезда № 277/278 Харьков – Киев, № 561/546 Харьков – Симферополь, № 545/566 Харьков – Севастополь, № 175/176 Харьков – Симферополь, № 229/292 Москва – Харьков.

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