ЮЗЖД назначила 9 дополнительных поездов

Юго-Западная железная дорога на майские праздники назначила 9 дополнительных поездов на 17 рейсов. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ЮЗЖД.

В частности, на предпраздничное 30 апреля в самих популярных направлениях на сегодня уже назначены поезда № 207/208 Киев – Ужгород, № 96/95 Киев – Москва, № 252/251 Киев – Москва, №58/57 Киев – Симферополь, № 558/557 Киев – Симферополь, № 252/251 Киев – Москва, №182/181 Киев – Симферополь, № 537/538 Киев – Ужгород, № 289/290 Киев – Симферополь.

Юго-Западная железная дорога призывает пассажиров уже сейчас позаботиться о билетах, чтобы предварительно проанализировать ожидаемый пассажиропоток в праздничные дни и соответственно отреагировать на спрос потребителей, спланировав и организовав прицепные вагоны, а также, при необходимости, назначить еще дополнительные поезда.