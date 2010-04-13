Работники вокзала Харьков-Пассажирский займутся английским

С целью повышения уровня обслуживания пассажиров работники вокзала Харьков-Пассажирский пройдут курсы английского языка. Об этом сообщает пресс-служба Южной железной дороги.

Согласно сообщению, ранее с иностранными пассажирами на английским языке могли общаться кассиры международной кассы, однако, с учетом приближения Евро-2012 и увеличения количества пассажиров-иностранцев, была разработана расширенная программа обучения английскому.

Как сообщают на ЮЖД, вскоре все кассиры, работники медпункта, обслуживающий персонал будут разговаривать с иностранными пассажирами на английском языке. Работники вокзала разделены на группы по 20 человек лля прохождения полугодового курса обучения, в который входит изучение устойчивых словосочетаний и выражений, грамматических конструкций, пополнение словарного запаса. Специально разработанная программа включает в себя также видеоуроки для достижения правильного произношения. По окончании курса каждый работник сдает экзамен, который подтвердит его необходимый минимум знаний, при котором он сможет общаться с иностранными пассажирами.