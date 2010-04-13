На ЛЖД зафиксирован 61 случай краж

На протяжении января-марта 2010 г. на Львовской железной дороге зафиксирован 61 случай краж, повреждений верхнего строения путей и другого оборудования и технических средств железной дороги, против 35 случаев за аналогичный период 2009 года.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ЛЖД.

Согласно сообщению, наибольшее количество случаев вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта зафиксировано на Ужгородской, Львовской и Ривненской дирекциях железнодорожных перевозок.

В большинстве случаев речь идет о кражах оборудования и имущества железной дороги, что угрожает безопасности движения поездов.

Как отмечают на ЛЖД, чаще всего разворовывание верхнего строения колеи (рельсов) и оборудования железной дороги злоумышленники осуществляют ради обогащения. В то же время, такая кража может привести к катастрофе.

Кроме правоохранительных органов, железнодорожники в борьбе с злоумышленниками надеются на помощь местных органов власти, поскольку большинство краж и повреждений технических средств железной дороги зафиксировано вблизи сел неработающими гражданами. ЛЖД обращается к ним с просьбой приобщиться к акциям по противодействию кражам оборудования железнодорожного назначения. В частности, железная дорога ежегодно проводит профилактическую работу по противодействию преступности на транспорте в учебных заведениях и на предприятиях на территории всей Западной Украины, лекции читают в школах, техникумах, на заводах.