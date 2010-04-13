На Одесской ж/д сократилось число случаев травматизма в 2 раза

На Одесской железной дороге (ОЖД) в первом квартале 2010 года из-за нарушения правил безопасности произошло 14 случаев непроизводственного травматизма, что на 15 случаев меньше по сравнению с соответствующим периодом 2009 года, из них смертельных – 9 (на 13 меньше).

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ОЖД.

При этом 10 случаев травмирования произошло на станциях и 4 - на перегонах.

Основной причиной несчастных случаев является нарушение гражданами правил безопасности на железнодорожном транспорте.

Напомним, с правилами безопасности граждан на железнодорожном транспорте Украины можно ознакомиться на железнодорожных вокзалах, в вагонах пассажирских и пригородных поездов.