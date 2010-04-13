Почти 55 тыс. новых авто выдано в РФ

За месяц действия программы по утилизации старых автомобилей в РФ было выдано почти 55 тысяч сертификатов и продано 15,7 тысяч автомобилей, сообщил во вторник на пресс-конференции в Москве директор департамента автомобильной промышленности и сельскохозяйственного машиностроения Минпромторга РФ Алексей Рахманов, сообщает Российское информационное агентство Новости.

Эксперимент по утилизации старых легковых автомобилей начался 8 марта. В рамках программы каждый россиянин, сдав в утиль машину старше десяти лет, сможет получить в автосалонах скидку в 50 тысяч рублей для приобретения новой машины. На программу, призванную поддержать отечественный автопром, федеральное правительство выделило около 11 миллиардов рублей. Согласно прогнозам, по программе утилизации в 2010 году может быть продано около 200 тысяч автомобилей.

По словам Рахманова, из общего количества проданных в рамках программы по утилизации автомобилей, лидером по продажам являлись автомобили "Лада", которых было продано 12,55 тысячи. Кроме того, за месяц действия программы было продано 718 автомобилей марки УАЗ, 588 автомобилей Renault, 479 автомобилей Ford, 323 Chevrolet, 230 Chevrolet Niva, 198 автомобилей ГАЗ, 195 легких автомобилей Fiat, остальные продажи составляли десятки автомобилей. Рахманов также сообщил, что в рамках программы было выдано 12,8 тысячи льготных автокредитов только на автомобили производства "АвтоВАЗа".

"На сегодняшний день в программе участвуют 136 городов из 70 субъектов РФ, в 55 регионах РФ действует 116 компаний по утилизации автомобилей, в рамках программы заявлена 1891 торговая организация (дилеры), фактически в программе участвую 886 дилеров", - сказал Рахманов.

При этом он отметил, что Минпромторг готов дисквалифицировать недобросовестных дилеров, торгующих "очередями". "У нас есть установка сделать максимально удобной процедуру оформления по программе утилизации", - отметил Рахманов. Он также добавил, что Минпромторг считает возможным реализовать в РФ отдельную программу по обновлению коммерческих автомобилей, министерство также поддерживает идею реализации в стране программы по утилизации грузовых автомобилей, однако этот вопрос необходимо проработать с Минтрансом РФ.