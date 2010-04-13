«Богдан» сократил производство легковых автомобилей на 57%

Корпорация «Богдан» в январе-марте т.г. произвела 2600 легковых автомобилей, что на 57,1% меньше, чем за аналогичный период 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе корпорации «Богдан».

В сообщении отмечается, что в марте 2010 года корпорация «Богдан» увеличила производство легковых автомобилей на 17,85% по сравнению с февралем текущего года – до 1 301 штук.

Компания отмечает, что рост производства легковых автомобилей в марте текущего года по сравнению с февралем, в первую очередь, обусловлен началом экспорта этой автотехники, тогда как в Украине продолжается тенденция к сокращению внутреннего рынка.

При этом по сравнению с мартом 2009 года производство легковых авто сократилось на 35,94% (в марте 2009 г. произведено 2 031 авто).

Анализируя производственные показатели первого квартала текущего года, компания отмечает, что некоторое отставание производства по сравнению с первым кварталом прошлого года, прежде всего, связано с тем, что в январе-марте 2009 года в производственную программу вошли автомобили, которые допроизводились из машинокомплектов, завезенных еще в 2008 году.

В первом квартале 2009 года, уже на фоне начавшегося в конце 2008 года спада автомобильного рынка, корпорация произвела достаточно большое количество автомобилей, тем самым насытив товаропроводящую сеть и убрав запасы машинокомплектов перед остановкой завода в апреле.

Как сообщалось, корпорация планирует в 2010 году увеличить выпуск легковых автомобилей почти на 57% по сравнению с 2009 годом – до 22,6 тыс. единиц, в первую очередь за счет реализации экспортной стратегии. При этом, согласно прогнозу корпорации, рынок легковых авто в Украине сократится почти на четверть по сравнению с 2009 годом – до 120 тыс. ед.

Справка УНИАН. Корпорация «Богдан» создана в феврале 2005 года с целью реализации масштабных инвестиционных проектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству автотранспортных средств разных типов. В ее состав входят 20 компаний, среди которых: Автомобильный завод «Богдан» (ЛуАЗ), «Черкасский автобус», «Хюндай Моторс Украина», «Киа Моторс Украина» и др.

В сентябре 2008 года корпорация «Богдан» ввела в эксплуатацию автомобильный завод по производству грузовиков в г.Черкассы проектной мощностью 15 тыс. автомобилей в год. Инвестиции в организацию производства грузовиков составили почти 100 млн. грн.

В июне 2008 года корпорация ввела в эксплуатацию завод в Черкассах по выпуску легковых автомобилей мощностью 120-150 тыс. автомобилей в год, инвестировав в этот проект свыше 330 млн. долл.