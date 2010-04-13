Минэкономики признало недействительным тендер

Министерство экономики Украины признало недействительным тендер КП «Киевский метрополитен» по определению генерального подрядчика строительства первой очереди Левобережной линии метрополитена «Троещина-Осокорки» от ул. Милославской до станции «Левобережная» с электродепо «Троещина».

Об этом говорится в приказе Минэкономики №391 от 8 апреля т.г., текст которого имеется в распоряжении УНИАН.

«Признать недействительными результаты проведенного коммунальным предприятием «Киевский метрополитен» процедуры закупки за государственные средства по предмету «строительство мостов, дорожных эстакад, тоннелей и метрополитена (строительство первой очереди Левобережной линии метрополитена «Троещина-Осокорки»)», - сказано в документе.

Согласно приказу, Минэкономики установило, что в составе тендерного предложения АО «Холдинговая компания «Киевгорстрой», ставшего победителем тендера, отсутствует копия специального разрешения СБУ на осуществление деятельности, связанной с государственной тайной, и разрешение на выполнение работ с повышенной опасностью.

При этом в приказе отмечается, что «Киевским метрополитеном» было скорректировано тендерное предложение «Киевгорстроя» в части исправления технических ошибок при определении цены тендерного предложения. «В результате корректировки цена «Киевгорстроя» стала ниже цены ОАО «Киевметрострой», что решающим образом повлияло на результат оценки по лотам и не отвечает принципу прозрачности», - говорится в приказе.

Вместе с тем ни положение о проведении тендерных закупок, ни тендерная документация заказчика проведения тендера не предусматривают возможности, а, соответственно, и правовых оснований для исправления заказчиком технических ошибок.

В Минэкономики считают, что «Киевский метрополитен» не имел правовых оснований допускать к оценке и акцептировать тендерное предложение ХК «Киевгорстрой» и обязан был его отклонить и отменить торги.

При этом заказчик не предоставил на запрос министерства полные копии тендерных предложений участников, в частности расчеты цены тендерного предложения по лотам.

Как сообщал УНИАН, 9 февраля т.г. АО «Холдинговая компания «Киевгорстрой» победила в тендере КП «Киевский метрополитен» по отбору генерального подрядчика строительства в столице первой очереди Левобережной линии метрополитена с электродепо «Троещина».

По данным КП «Киевский метрополитен», в тендере кроме «Киевгорстроя» участвовало ОАО "Киевметрострой". Общая стоимость тендерного предложения «Киевгорстроя» по трем лотам составила 1 млрд. 576,1 млн. грн., а ОАО "Киевметрострой" - 2 млрд. 231 млн. грн.

По информации пресс-службы «Киевского метрополитена», данная очередь строительства метро на Троещину пройдет по уже существующей скоростной наземной трамвайной линии по улице Бальзака на левом берегу Днепра. Строительство новой линии метро, согласно проектной документации, в основном наземное. Предполагается, что новая линия метро с электродепо будет введена в эксплуатацию к началу 2016 года.