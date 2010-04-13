«ИНГО Украина» застраховала имущество ООО «Алло»

Днепропетровский филиал АСК «ИНГО Украина» заключил договор имущественного страхования с ООО «АЛЛО», компанией, работающей на рынке портативной цифровой техники и мобильных телефонов в Украине.

Об этом говорится в сообщении страховщика, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, предметом страхования являются товарные запасы ООО «Алло».

Также сообщается, что общий лимит ответственности по договору страхования составил 30 млн. грн.

СК «ИНГО Украина» взяла на себя обязательства компенсировать расходы, связанные с наступлением страхового события в результате пожара, удара молнии, взрыва газа, стихийных бедствий, падения пилотируемых летательных объектов, терроризма, кражи со взломом, грабежа, наезда транспортных средств, боя стекла, противоправных действий третьих лиц, технических рисков, вреда, нанесенного жизни, здоровью и имуществу третьих лиц.

Справка УНИАН. Акционерная страховая компания «ИНГО Украина» (ранее АСК «Остра-Киев»), входящая в состав международной страховой группы «ИНГО», начала деятельность в 1994 году. Помимо центрального офиса в Киеве, компания имеет 26 филиалов во всех областных центрах Украины и более 100 офисов обслуживания клиентов. Уставный фонд компании составляет 130,9 млн. грн.

По итогам 2009 года компания собрала страховых платежей на сумму 438,4 млн. грн., страховые выплаты составили 258 млн. грн.

Компания «Алло» основана в 1998 г. и на сегодняшний день является одним из крупнейших ритейлеров рынка портативной цифровой техники и мобильных телефонов в Украине. На сегодняшний день сеть «Алло» – это более 280 розничных салонов в 122 городах. Компания «Алло» входит в Группу компаний «Алло».