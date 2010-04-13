«АСКА» выиграла тендер на предоставление ОСАГО

ЗАО «УАСК «АСКА» выиграла тендер на обязательное страхование гражданско-правовой ответственности автовладельцев (ОСАГО), объявленный ОАО «Киевэнерго». Об этом говорится в сообщении страховщика, переданном агентству УНИАН.

В сообщении указывается, что по договору застрахован автопарк компании, превышающий 700 автомобилей. Общая сумма страхового платежа составит порядка 350 тыс. грн. Договором предусматривается рассрочка страхового платежа.

Справка УНИАН. ЗАО «Украинская акционерная страховая компания «АСКА» зарегистрировано 18 марта 1996 года. Компания имеет свои представительства в 97 городах Украины.

По предварительным данным, по итогам 2009 года СК «АСКА» собрала страховых платежей на сумму около 340 млн. грн., страховые выплаты составили 136,6 млн. грн.

Основными акционерами компании являются SCM Finance Limited – 89,2864% и Александр СОСИС – 10,5216%.

АЭК «Киевэнерго» (г. Киев) является крупнейшим производителем тепловой энергии и электроэнергии в Украине. Компания полностью обеспечивает потребности Киева в электрической и на 70% – в тепловой энергии.