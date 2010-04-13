«Укрзализныця» назначила 35 дополнительных поездов

По состоянию на 13 апреля «Укрзализныця» включила в расписание 35 дополнительных поездов на майские праздники.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

В частности, восемь поездов назначила Юго-Западная железная дорога, семь – Одесская, шесть – Львовская, по пять – Донецкая и Приднепровская, четыре – Южная железная дорога.

Кроме того, девять поездов назначили российские железнодорожники.

Работа по изучению спроса и назначению дополнительных поездов на наиболее популярные направления продолжается.