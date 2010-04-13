Абонбаза «Фринет» выросла на 83%

Абонентская база широкополосного доступа в Интернет компании «Фринет» (Киев) по итогам первого квартала 2010 года выросла на 83% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года и составила более 44 тыс. абонентов.

Об этом УНИАН сообщили в компании.

Согласно сообщению, валовой доход компании за отчетный период увеличился на 20,2% по сравнению с IV кварталом 2009 года (сумма не разглашается), показатель ARPU (ежемесячный доход с одного абонента) – на 3,3%.

По итогам первого квартала 2010 года количество домов, в которых предоставляются услуги сети компании, увеличилось на 5,8% и превысило 2,1 тыс., а количество домохозяйств в пределах покрытия сети выросло на 4,6% и достигло 293 тыс. Протяженность собственных волоконно-оптических линий связи компании превысила 800 км.

Также сообщается, что в начале 2010 года компания «Фринет» привлекла дополнительные инвестиции, увеличив уставной фонд на 10 млн. грн. (сумма не разглашается), что позволит сохранить высокие темпы строительства сети.

Справка УНИАН. ООО «Фринет» оказывает услуги широкополосного доступа в Интернет в Киеве, Житомире, Севастополе, Симферополе, Львове, Днепропетровске и Ивано-Франковске. В 2009 году компания ввела в эксплуатацию соответствующий современным требованиям датацентр, что позволило расширить спектр услуг для корпоративных пользователей. При строительстве сетей используется оборудование производства Cisco Systems и ZTE corporation.