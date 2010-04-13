УМС открыла международный роуминг в 26 сетях операторов

Оператор мобильной связи компания УМС (ТМ МТС Украина) в первом квартале 2010 года открыла международный роуминг в 26 сетях операторов. Об этом УНИАН сообщили в УМС.

В частности, компания расширила и заключила новые договоры о предоставлении услуг GSM-роуминга в 6 сетях, GPRS-роуминга в 5 сетях, CAMEL – в 8 сетях и 3G – в семи сетях роуминг-партнеров.

В первом квартале 2010 года партнерами МТС-Украина по части GSM-роуминга стали операторы Eagle Mobile (Албания), Porta (Эквадор), Digicel Honduras (Гондурас), H3G (Италия), Alfa Telecom (Киргизия) и Millicom Tchad (Чад). В то же время в указанный период МТС-Украина расширила возможности роуминга на основе CAMEL-протокола для абонентов МТС Предоплата в сетях следующих операторов: Geocell (Грузия), Vodafone Essar East Kolkata (Индия), Pelephone Communications (Израиль), Tango (Люксембург), Radiomovil DIPSA/Telcel (Мексика), Telefonica Moviles (Испания), Orange (Испания) и O2 (Великобритания).

Благодаря заключению договоров с операторами Azerfon (Азербайджан), Porta (Эквадор), Faroese Telecom (Фарерские острова), Orange France (Франция), WIND HELLAS (Греция), Orange (Швейцария), Ucell (Узбекистан), работающими в стандарте 3G, контрактные абоненты МТС могут пользоваться услугой пакетной передачи данных на более высоких скоростях. Так, скорость передачи данных в сети роуминг-партнера, работающего в стандарте 3G (UMTS), может достигать 384 кбит/с, а с применением технологии HSDPA – 3,6 Мбит/с. На сегодня количество партнеров МТС по 3G-роумингу составляет 56.

Услуги пакетной передачи данных – GPRS, BlackBerry, WAP и Интернет – стали доступны абонентам МТС в сетях еще пяти операторов: Eagle Mobile (Албания), Warid Telecom (Бангладеш), Cubacel (Куба), Porta (Эквадор) и San Marino Telecom (Сан-Марино).

Справка УНИАН. Сеть ЗАО «Украинская Мобильная Связь» (МТС-Украина) охватывает более 97% территории Украины, на которой проживает 99% населения. Компания обслуживает более 17,39 млн. абонентов. Компания владеет лицензиями на предоставление мобильной (стандарт GSM-900/1800, CDMA-450), стационарной и международной/междугородней связи, а также предоставляет услуги международного роуминга на пяти континентах. Выручка за 2008 год составила 1,662 млрд. лолл.

УМС - 100% дочерняя компания ОАО «Мобильные ТелеСистемы», крупнейшего оператора мобильной связи в России и странах СНГ. Вместе со своими дочерними предприятиями ОАО «Мобильные ТелеСистемы» обслуживает более 97,76 миллиона абонентов. Население 82 регионов России, а также Армении, Беларуси, Украины, Узбекистана и Туркменистана, где МТС и ее дочерние предприятия имеют лицензии на оказание услуг в стандарте GSM, составляет более 230 миллионов человек. С июня 2000 года акции МТС котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже под кодом MBT.