Минэкономики хочет создать нацкомиссию регулирования транспорта

Министерство экономики Украины инициирует создание Национальной комиссии регулирования транспорта Украины и Национальной комиссии регулирования рынка коммунальных услуг Украины.

Это предусмотрено в обнародованном Минэкономики законопроекте «О внесении изменений в некоторые законы Украины».

Согласно документу, органом регулирования деятельности субъектов естественных монополий в транспортной отрасли является Национальная комиссия регулирования транспорта Украины.

Органом государственного регулирования деятельности субъектов естественных монополий и субъектов хозяйствования, которые осуществляют деятельность на смежных рынках в сфере централизованного водоснабжения и водоотвода, а также теплоснабжения, является Национальная комиссия регулирования рынка коммунальных услуг Украины. Из сферы регулирования этого органа предлагается исключить деятельность по производству тепловой энергии на теплоэлектроцентралях, теплоэлектростанциях, атомных электростанциях и когенерационных установках и установках с использованием нетрадиционных или возобновляемых источников энергии.

На сегодня в Украине создана Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (осуществляет госрегулирование деятельности субъектов естественных монополий в сфере электроэнергетики и нефтегазового комплекса) и Национальная комиссия регулирования связи.