МинЖКХ планирует запустить программу кредитования

Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства рассчитывает в мае текущего года запустить программу кредитования муниципалитетов для обновления городского электротранспорта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Александр ПОПОВ в ходе брифинга в Кабинете министров.

«Программа обновления городского электротранспорта будет осуществляться «Укрэксимбанком» на условиях внедрения финансового лизинга. Кредиты будут предоставляться муниципалитетам на 10 лет под 9-10% годовых. Правительство уменьшит размер обслуживания кредита – по ставке до 5%», - сказал А.ПОПОВ.

Министр отметил, что в течение нескольких лет на программу обновления городского электротранспорта планируется направить «несколько миллиардов гривен». По его данным, изношенность городского электротранспорта в Украине на сегодня составляет 80%.

А.ПОПОВ уточнил, что программа предусматривает замену трамвайных и троллейбусных вагонов.