Peugeot-Citroen-Mitsubishi откроет завод в Калуге

Автомобильный альянс Peugeot-Citroen-Mitsubishi откроет свой завод в Калужской области, как и планировалось, 23 апреля, сообщил губернатор региона Анатолий Артамонов во вторник на встрече с премьер-министром РФ Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости

"Планы по запуску Peugeot-Citroen не меняются?" - спросил глава федерального правительства на встрече с губернатором.

Тот ответил, что завод будет открыт в соответствии с планом. "В этом году будет промышленная сборка, а в следующем году планируется полный цикл", - сказал Артамонов.

При этом он отметил, что в ходе строительство самого завода были переживания. "Мы боялись, что инвестор дрогнет в прошлом году, но состоялось все так, как мы и договаривались, и в соответствии с планом будем открывать этот завод", - добавил губернатор.

В тестовом режиме конвейер был запущен в начале марта текущего года, а 9 марта с него сошел первый автомобиль Peugeot 308. Всего на предприятии в Калужской области планируется собирать пять моделей в режиме крупноузловой сборки. Помимо Peugeot 308, это Peugeot 4007, Citroen С4, Citroen C-Crosser и Mitsubishi Outlander XL. Первоначально в 2010 году планировалось выпустить на новом заводе стоимостью около 300 миллионов евро порядка 20 тысяч автомобилей, однако затем было объявлено о грядущей корректировке этих планов.