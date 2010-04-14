Гендиректор "Укрзализныци" представил Момота

Сегодня генеральный директор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК представил руководящему составу Приднепровской железной дороги нового начальника ПЖД Александра МОМОТА.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам М.КОСТЮКА, кадровые изменения в составе «Укрзализныци» - «обычная работа».

Гендиректор "Укрзализныци" отметил, что А.МОМОТ, руководивший до этого украинским центром сервисного обслуживания «Лиски», построил систему контейнерных перевозок в Украине и зарекомендовал себя с лучшей стороны.

По словам М.КОСТЮКА, сейчас перед новым начальником ПЖД стоит задача нарастить объемы перевозок и ремонтных работ на дороге.

М.КОСТЮК выразил благодарность за ответственную работу в сложный период кризиса Петру ЛОЗЕ, который до настоящего времени занимал должность начальника ПЖД.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины (распоряжение №833-р от 12 апреля т.г.) назначил Александра МОМОТА начальником Приднепровской железной дороги (ПЖД). До этого назначения А.МОМОТ занимал должность директора УГЦТС «Лиски».

С 2001 по 2005-й год А.МОМОТ возглавлял ПЖД.

Своим распоряжением №809-р от 7 апреля т.г. Кабинет министров Украины освободил Петра ЛОЗУ от должности начальника Приднепровской железной дороги. П.ЛОЗА освобожден согласно п. 3 ч. 1 статьи 40 Кодекса законов о труде Украины (систематическое невыполнения работником без уважительных причин обязанностей, возложенных на него трудовым договором или правилами внутреннего трудового распорядка, если к работнику раньше применялись мероприятия дисциплинарного или общественного взыскания).

П.ЛОЗА занимал должность начальника ПЖД с 23 января 2008 года.