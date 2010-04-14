Гендиректор "Укрзализныци" представил Момота
Коллективу Приднепровской железной дороги
Сегодня генеральный директор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК представил руководящему составу Приднепровской железной дороги нового начальника ПЖД Александра МОМОТА.
Как передает корреспондент УНИАН, по словам М.КОСТЮКА, кадровые изменения в составе «Укрзализныци» - «обычная работа».
Гендиректор "Укрзализныци" отметил, что А.МОМОТ, руководивший до этого украинским центром сервисного обслуживания «Лиски», построил систему контейнерных перевозок в Украине и зарекомендовал себя с лучшей стороны.
По словам М.КОСТЮКА, сейчас перед новым начальником ПЖД стоит задача нарастить объемы перевозок и ремонтных работ на дороге.
М.КОСТЮК выразил благодарность за ответственную работу в сложный период кризиса Петру ЛОЗЕ, который до настоящего времени занимал должность начальника ПЖД.
Справка УНИАН. Кабинет министров Украины (распоряжение №833-р от 12 апреля т.г.) назначил Александра МОМОТА начальником Приднепровской железной дороги (ПЖД). До этого назначения А.МОМОТ занимал должность директора УГЦТС «Лиски».
С 2001 по 2005-й год А.МОМОТ возглавлял ПЖД.
Своим распоряжением №809-р от 7 апреля т.г. Кабинет министров Украины освободил Петра ЛОЗУ от должности начальника Приднепровской железной дороги. П.ЛОЗА освобожден согласно п. 3 ч. 1 статьи 40 Кодекса законов о труде Украины (систематическое невыполнения работником без уважительных причин обязанностей, возложенных на него трудовым договором или правилами внутреннего трудового распорядка, если к работнику раньше применялись мероприятия дисциплинарного или общественного взыскания).
П.ЛОЗА занимал должность начальника ПЖД с 23 января 2008 года.