"Укрзализныця" в 1-м квартале получит 60 млн. грн. прибыли

Предварительный финансовый результат работы «Укрзализныци» (УЗ) в первом квартале т.г. составит «60-70 млн. грн. прибыли».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Днепропетровской области заявил генеральный директор УЗ Михаил КОСТЮК.

По его словам, за январь-март т.г. объемы внутригосударственных железнодорожных перевозок возросли относительно аналогичного периода 2009 года на 7%, стабилизировался уровень падения транзитных перевозок.

М.КОСТЮК отметил, что в результате этого "Укрзализныця" в первом квартале т.г. увеличила свои доходы на 500 млн. грн.

«Вместе с тем, нас не совсем утешает уровень прибыли, полученной в первом квартале, поскольку увеличиваются расходы на ремонт грузовых и пассажирских вагонов к летним перевозкам. УЗ не хватает финансового ресурса», - подчеркнул М.КОСТЮК.

По его словам, из 9 млрд. грн. капитальных инвестиций, на которые "Укрзализныця" имеет право в год, 3,5 млрд. грн. предполагается израсходовать на топливо.

Гендиректор УЗ подчеркнул, что экономия только 1 млрд. грн., потраченных на приобретение топлива, даст возможность модернизировать 5 тыс. вагонов.

Как сообщал УНИАН, доходы железных дорог Украины от обычной деятельности за 2009 год составили 39,4 млрд. грн., что на 1,2% больше показателя 2008 года.

Чистая прибыль "Укрзализныци" за прошлый год составила 363,4 млн. грн.