Чистая прибыль морпорта "Южный" в 1 квартале составила 119,3 млн. грн

Государственное предприятие "Морской торговый порт "Южный" (Одесская обл.) в январе-марте 2010 года получило чистую прибыль в размере 119,395 млн. грн., что на 27% (или на 44,9 млн. грн.) меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении статистики в Одесской области, выручка предприятия от реализации за первый квартал текущего года составила 555,89 млн. грн., что на 1,4% больше, чем за аналогичный период 2009 года.

Справка УНИАН. МТП "Южный" основан в 1978 году и расположен на берегу Аджалыкского лимана. Это самый глубоководный порт Украины (глубина подходного канала - 15,5 м, глубины у причалов - 14-15,5 м). Общая протяженность причалов - около 2,6 км.

В начале апреля 2010 года Министерство транспорта и связи освободило начальника ГП "Морской торговый порт "Южный" Юрия КРУКА от занимаемой должности и назначило исполняющим обязанности главы предприятия Вадима ПАРХОМЕНКО.

В январе-марте 2009 года «Южный» получил 164 млн. 20 тыс. грн. чистой прибыли, что составляло 322,3% к плану и почти в 5 раз превысило чистую прибыль, полученную портом за первый квартал 2008 года.