Укрзализныця вернется к продаже билетов по паспортам

«Укрзализныця» поддерживает предложение Министерства внутренних дел Украины о возобновлении продаж железнодорожных билетов для пассажиров по паспортам в связи с участившимися случаями международного терроризма.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам в Днепропетровский области генеральный директор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК.

По его словам, продажа билетов по паспортам означает больше порядка на железных дорогах и меньше злоупотреблений с билетами.

М.КОСТЮК отметил, что «Укрзализныця» все активнее распространяет технологию продажи электронных билетов, которые пассажиры выкупают по предъявлению паспорта.

Он подчеркнул, что вопрос возобновления продаж именных ж/д билетов сейчас находится в процессе изучения. Окончательное решение, по его словам, будет принято совместно МВД и «Укрзализныцей» в течение 1-2 месяцев.

«После этого решение будет передано на утверждение правительства», – сказал гендиректор «Укрзализныци».

Напомним, «Укрзализныця» отменила продажу билетов по паспортам или другим документам, удостоверяющим личность, в ноябре 2007 года.