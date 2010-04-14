«Метровагонмаш» поставил первые 6 вагонов для Киевского метрополитена

Завод «Метровагонмаш» (г. Мытищи, Московская область) 13 апреля отправил первую партию из шести промежуточных вагонов в адрес Киевского метрополитена, сообщает сйт «РЖД-Партнер.Ру». Предприятие входит в состав ЗАО «Трансмашхолдинг».

Поставка осуществлялась в рамках контракта, заключенного в декабре 2009 года. По условиям договора, МВМ передаст Киевской подземке 42 промежуточных вагона модели 81-714.5М до конца августа текущего года.

Салоны вагонов оборудованы антивандальными диванами с каркасами из стеклопластика. Широкие окна салонов выполнены с раздвижными форточками. Для стоящих пассажиров в салоне установлены горизонтальные поручни над диванами, вертикальные поручни у торцевых дверей и в зоне дверных проемов у диванов. Салон вагона имеет естественную приточно-вытяжную и принудительную механическую вентиляцию. Освещение пассажирского салона осуществляется световой линией, состоящей из отдельных модулей с люминесцентными лампами.

Метровагонмаш и Киевский метрополитен связывают давние партнерские отношения. В общей сложности с 1960 года «Метровагонмаш» передал заказчикам 306 метровагонов.

«Метровагонмаш» – ведущее предприятие в области разработки и производства вагонов метро, единственный в России производитель рельсовых автобусов. Завод обеспечивает подвижным составом метрополитены России, других стран СНГ, а также Болгарии, Польши, Венгрии и пр.

ЗАО «Трансмашхолдинг» является крупнейшей в России компанией, объединяющей ведущие предприятия транспортного машиностроения, разрабатывающие и выпускающие электровозы, тепловозы, пассажирские и грузовые вагоны, тепловозные и судовые дизели, вагоны метро, электро- и дизель-поезда, вагонное литье, компоненты и оборудование для железнодорожного подвижного состава.