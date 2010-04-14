С 30 мая УЗ введет новый график движения поездов

«Укрзализныця» с 30 мая текущего года введет новый график движения поездов на 2010/2011 гг. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ведомства.

Из общего количества поездов 251 пара поездов нового графика (69%) имеют категорию скорых. При этом новым графиком предусматривается увеличение маршрутной скорости всех поездов.

В целом в новом графике разработано расписание для назначения 364 пар поездов: 198 пар поездов во внутреннем сообщении, 21 пара — в международном и 145 пар — со странами СНГ. Из них 68 пар фирменных поездов: 60 — во внутреннем сообщении и 8 – в межгосударственном.

Также сохранено курсирование поездов, которые имеют стабильный спрос у пассажиров, и разработано расписание для назначения 4 новых поездов во внутреннем сообщении: №255/256 Харьков—Киев; № 539/540 Киев—Ивано-Франковск; № 545/546 Днепропетровск—Львов; № 589/590 Киев—Геническ.

Также новым графиком движения поездов предусмотрено назначение новых беспересадочных и прицепных вагонов: вагон Одесса—Мурманск (летом 2 раза в неделю с поездами №432/323-324/431), вагон Днепропетровск—Уфа (круглогодично 1 раз в 4 дня с поездами №16-54/53-15), вагон Днепропетровск—Красноярск (круглогодично 1 раз в 4 дня с поездами №16-54-134/133-53-15), вагон Донецк—Уфа (круглогодично 1 раз в 4 дня с поездами №338-54/53-9), вагон Донецк—Красноярск (круглогодично 1 раз в 4 дня с поездами №16-54-134/133-53-15), вагон Киев—Уфа (круглогодично через день с поездами №350-54/53-88), вагон Харьков—Красноярск (круглогодично через день с поездами №54-134/133-53-15).

В то же время отменены поезда, которые не имели достаточного спроса у пассажиров: № 155/156 Киев—Одесса; № 221/222 Москва—Адлер (формирование РЖД); № 227/228 Санкт-Петербург—Новороссийск (формирование РЖД); № 237/238 Москва—Анапа (РЖД); № 257/258 Красноярск—Симферополь (РЖД); № 265/266 Нижний Тагил—Симферополь (РЖД); № 698/697 Херсон—Нововеселая.

Также для одиннадцати пар поездов изменен маршрут следования по отдельным участкам, для 7 пар поездов изменена периодичность курсирования.