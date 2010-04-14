Контейнерооборот порта Сингапур вырос на 15%

По предварительным данным контейнерооборот порта Сингапур в I квартале 2010 года вырос на 15% в сравнении с показателем аналогичного периода 2009 г. - до 6,925 млн TEU.

Как указано в материалах администрации порта, на которые ссылается ИАА "Портньюс", в марте объем перевалки контейнеров вырос на 5,5% - до 2,4 млн TEU.

Наша справка:

Сингапур - город-государство, расположенный на острове в Юго-Восточной Азии. Грузооборот порта за 2009 году составил 472 млн тонн.