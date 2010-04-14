Главой «Укрморречфлота» назначен Крыжановский

Кабинет министров Украины назначил Сергея КРЫЖАНОВСКОГО главой Государственной администрации морского и речного транспорта (Укрморречфлот).

Как сообщила УНИАН пресс-служба Министерства транспорта и связи, об этом говорится в соответствующем распоряжении правительства от 12 апреля 2010 года № 847-р.

В то же время распоряжением Кабмина от 12 апреля 2010 года № 846-р введена должность заместителя министра транспорта и связи Украины и главы Государственной администрации морского и речного транспорта вместо должности заместителя министра транспорта и связи Украины — главы Государственной администрации морского и речного транспорта.

Напомним, распоряжением №733 от 31 марта т.г. с должности замминистра транспорта и связи – главы Государственной администрации морского и речного транспорта был уволен Михаил ЧУБАЙ.

Справка УНИАН. С.КРЫЖАНОВСКИЙ с июля 2008 г. занимал должность заместителя директора Государственного департамента морского и речного транспорта, в мае 2009 г. он был уволен в связи с ликвидацией департамента (департамент был преобразован в Госадминистрацию).