Apple отложила на месяц международные продажи iPad Tablet

Миниатюрный планшетный ноутбук iPad, известный как Apple Tablet, поступит в продажу за пределами США на месяц позднее запланированного срока из-за повышенного спроса на это устройство среди самих американцев, сообщает РИА Новости, ссылаясь на Apple Inc.

"Столкнувшись с неожиданно высоким спросом (на iPad) в США, мы приняли трудное решение отложить начало международных продаж iPad на один месяц - до конца мая", - говорится в пресс-релизе Apple.

В США мини-компьютер поступил в продажу 3 апреля в ценовом диапазоне от 499 до 829 долларов. Apple объявит международные цены на iPad в понедельник, 10 мая, и в этот же день начнет принимать предварительные заказы на новинку.

Apple Tablet, или "таблетка" в русской версии, - мультимедийное устройство c сенсорным дисплеем, которое позволяет смотреть фильмы, телевизионные шоу, играть в игры, выходить в интернет и читать электронные книги и газеты. Сопутствующая программа iBooks появилась в продаже в сети iTunes уже 2 апреля.

Гаджет весом 680 граммов снабжен чипом A4 с частотой 1 гигагерц. Время автономной работы планшетного ноутбука - 10 часов. iPad имеет память емкостью в 16, 32 и 64 гигабайта и поддерживает стандарты Wi-Fi 802.11n и Bluetooth 2.1.

Аналитики полагают, что годовой объем продаж во всем мире превысит 7 миллионов гаджетов.