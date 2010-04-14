Госавиаадминистрацию возглавил Колесник

Заместителем министра транспорта и связи Украины – главой Государственной администрации авиационного транспорта назначен Анатолий КОЛЕСНИК.

Об этом УНИАН сообщил информированный источник.

По его данным, А.КОЛЕСНИК назначен на последнем заседании Кабинета Министров Украины. В то же время, официального документа о назначении пока нет, в связи с чем в Министерстве транспорта и связи пока не подтверждают информацию о назначении.

Напомним, А.КОЛЕСНИК до недавнего времени занимал должность заместителя главы Госавиаадминстрации. Он уже возглавлял Госавиаадминистрацию – с ноября 2006 по январь 2008 года.

Как сообщал УНИАН, в марте 2010 года Александр ДАВЫДОВ был уволен с должности заместителя министра транспорта и связи – главы Госавиаадминистрации. Он возглавлял авиационное ведомство с января 2008 года.